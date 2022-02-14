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Здоровье14 февраля 2022 7:24

Во Владимирской области 14 февраля коронавирус подтвержден у 1824 человек

Заболеваемость пошла на спад
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 14 февраля лабораторно подтверждено 1824 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

447 заболевших во Владимире, 355 - в Ковровском, 323 - в Муромском, 314 - в Александровском, 101 - в Кольчугинском, 83 - в Гусь-Хрустальном, 78 - в Петушинском, 26 - в Селивановском, 24 - в Гороховецком, 22 - в Камешковском, 16 - в Киржачском, 10 - в Радужном, 9 - в Судогодском, по 5 - в Вязниковском и Суздальском, 3 - в Меленковском, 2 - в Собинском, 1 - в Юрьев-Польском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 112 529 случаев заболевания (30283 сл. в г. Владимире, 11819 сл. в Муромском, 12498 сл. в Ковровском, 4750 сл. в Петушинском, 5721 сл. в Кольчугинском, 6797 сл. в Александровском, 4792 сл. в Юрьев-Польском, 10713 сл. в Гусь-Хрустальном, 1317 сл. в Судогодском, 2880 сл. в Собинском, 969 сл. в г. Радужный, 3812 сл. в Киржачском, 2305 сл. в Камешковском, 2094 сл. в Гороховецком, 2180 сл. в Меленковском, 4132 сл. в Вязниковском, 3841 сл. в Суздальском, 1626 сл. в Селивановском).