В Вязниках жительница многоквартирного дома украла у соседки водонагреватель

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале февраля в полицию Вязниковского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее квартиры пропал водонагреватель стоимостью 7000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе работы выяснили, что к краже может быть причастна 44 летняя женщина, живущая в этом же доме.

Даму задержали и она созналась, что действительно украла прибор. По версии следствия и по ее собственным словам, женщина воспользовалась ключами, которые у нее накануне забыла сестра потерпевшей. Ключи она нашла случайно, во время уборки квартиры, и тут же придумала, как ими воспользоваться.

Дама открыла дверь соседки и забрала водонагреватель, после чего продала его, а деньги потратила.

Полицейским удалось найти прибор и изъять его, так что в скором времени его вернут хозяйке. А ее соседка стала фигурантом уголовного дела по факту кражи с незаконным проникновением в жилище.