Во Владимирской области может появиться больше развязок на трассе М-12

На днях Счетная палата Российской Федерации опубликовала отчет о проверке хода строительства транспортного коридора «Европа — Западный Китай», частью которого, как известно, станет платная автотрасса М-12, которая будет пересекать большую часть территории Владимирской области.

По итогам проверки аудиторы, кроме прочего, обратили внимание на недостатки разработанной проектной документации по трассе М-12, в том числе в части нехватки транспортных развязок.

По словам аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, развязки запланированы только по границам этапов. Например, во Владимирской области ожидается строительство лишь пяти таких объектов. Вместе с тем, на пересечении с региональными дорогами развязки не планируются, равно как и нет планов по строительству разворотных петель.

В связи с этим Счетная палата России предложила «Автодору» рассмотреть вопрос о строительстве дополнительных развязок на территории Владимирской, Нижегородской областей и Республики Чувашия.

Вопрос должен быть рассмотрен до 6 июня 2022 года.