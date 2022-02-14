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Спорт14 февраля 2022 6:32

Игрок владимирского "Торпедо" находится на просмотре в молодежке "ЦСКА"

На сборах он уже отличился голевой передачей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Юный футболист владимирского "Торпедо", 17-лений Александр Панюхин", сейчас находится на просмотре в молодежной команде ЦСКА. Сборы проходят в Турции.

Александр Панюхин является воспитанником владимирской школы олимпийского резерва по футболу. И хотя его включили в состав команды в 2021 году, он еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах.

В аккаунте в «YouTube» Академии ЦСКА появилось видео ключевых моментов матча молодежных команд ЦСКА и датского «Силькеборга». В нем принял участие и владимирский футболист. Более того, он отметился голевой передачей. Так что не исключено, что совсем скоро Александр Панюхин сменит место жительства.

Напомним, что в прошлом году играть за "Краснодар" стал Никита Кривцов, за которого "Торпедо" получил внушительную сумму.