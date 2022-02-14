В Собинке пожарные вытащили застрявшую в снегу машину «скорой помощи»

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, около полуночи диспетчерам Собинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о застрявшей карете скорой медицинской помощи, которая увязла в снегу у дома №8 по улице Крутая.

На место выехали сотрудники 78 пожарно-спасательной части, которые выяснили, что «скорая» застряла во время перевозки пациента, так что без отлагательств бойцы приступили к вызволению автомобиля.

Буквально за минуту микроавтобус с надписью «03» вытянули пожарной машиной на дорогу, и пациента благополучно доставили в медучреждение. К счастью, все закончилось благополучно.