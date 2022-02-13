Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 16:42

Пассажирский автобус из Кольчугино сгорел на шоссе в Подмосковье

Происшествие случилось утром 13 февраля на Щелковском шоссе
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кадр из видео Ирины Елисеевой

Кадр из видео Ирины Елисеевой

Как сообщили «КП» очевидцы происшествия, инцидент произошел около 10 часов утра в деревне Дядькино Московской области. Автобус марки «Хигер», в котором владимирские водители распознали машину из Кольчугино, следовавшую рейсом на Москву, сгорел дотла на обочине дороги.

- Мы ехали из Москвы на кольчугинской маршрутке. На горящем автобусе видно было регион - 33. Наш водитель сразу сказал, что это либо Киржач, либо Кольчугино. Он созвонился с коллегой, после чего выяснилось, что горящий автобус действительно из Кольчугино, - рассказала очевидец происшествия Ирина Елисеева.

К счастью, помощь никому не потребовалась — по словам свидетелей происшествия, на место ЧП прибыли пожарные и полицейские, в самой сгоревшей машине в момент возгорания находилось всего несколько пассажиров, которые благополучно покинули автобус.

По предварительным данным, сгоревший «Хигер» был машиной 2007 года выпуска. Причина возгорания пока не уточняется.