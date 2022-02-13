Пассажирский автобус из Кольчугино сгорел на шоссе в Подмосковье

Кадр из видео Ирины Елисеевой

Как сообщили «КП» очевидцы происшествия, инцидент произошел около 10 часов утра в деревне Дядькино Московской области. Автобус марки «Хигер», в котором владимирские водители распознали машину из Кольчугино, следовавшую рейсом на Москву, сгорел дотла на обочине дороги.

- Мы ехали из Москвы на кольчугинской маршрутке. На горящем автобусе видно было регион - 33. Наш водитель сразу сказал, что это либо Киржач, либо Кольчугино. Он созвонился с коллегой, после чего выяснилось, что горящий автобус действительно из Кольчугино, - рассказала очевидец происшествия Ирина Елисеева.

К счастью, помощь никому не потребовалась — по словам свидетелей происшествия, на место ЧП прибыли пожарные и полицейские, в самой сгоревшей машине в момент возгорания находилось всего несколько пассажиров, которые благополучно покинули автобус.

По предварительным данным, сгоревший «Хигер» был машиной 2007 года выпуска. Причина возгорания пока не уточняется.