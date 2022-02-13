В Лакинске построят дом-музей имени Александра Суворова

На официальном портале госзакупок России размещен электронный аукцион на поиск подрядчика по разработке проектно-сметной документации на строительство дома-музея знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова в Собинском районе. Разместила его администрация города Лакинска, где он и должен будет расположиться.

В настоящее время происходит подача заявок, которая должна завершиться 18 февраля, а итоги должны будут подвести уже через три дня — 21 февраля. Согласно документам, будущий подрядчик должен начать разработку проекта уже в нынешнем феврале, и завершить работу до 28 февраля 2023 года.

Планируется, что музей должен появиться на улице Суворовская дача в Лакинске, при этом проектирование включает в себя сбор исходной документации, разработку и утверждение в региональной госинспекции объектов культурного наследия проектов территорий «Воинского кладбища 1941-1945 годов», а также «Суворовской рощи — места бывшей усадьбы А.В. Суворова» - именно так они значатся в документах.

Начальная стоимость проекта составляет 3 миллиона рублей, а площадь земельного участка под музей должна составить 0,82 гектара.