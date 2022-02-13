В Юрьев-Польском на улице Революции загорелся легковой автомобиль

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.59 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящей «Ладе», находящейся возле дома №12 по улице Революции.

На место ЧП выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия из легковушки шел дым. Пожарные быстро ликвидировали пламя, которое охватило моторный отсек. К счастью, никто из людей в результате пожара не пострадал.

В настоящее время причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.