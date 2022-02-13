В Коврове продавца контрафактного табака оштрафовали на 200 тысяч рублей

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, решением Ковровского городского суда 32-летний местный житель был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей за приобретение и хранение в целях сбыта контрафактного табака.

Как выяснилось, бизнесмен привозил из Белоруссии «левые» сигареты и продавал их в местные магазины.

Однако штраф предприниматель платить не торопился, поэтому приставам пришлось сперва ограничить его в праве на выезд заграницу, а затем наложить запреты на регистрацию на его квартиру площадью 62 квадратных метра, а также на итальянский фургон и микроавтобус.

Последнее обстоятельство возымело эффект — через несколько дней осужденный выплатил всю сумму штрафа, исполнительное производство было завершено.