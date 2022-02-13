Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 12:03

В Коврове продавца контрафактного табака оштрафовали на 200 тысяч рублей

Однако мужчина те торопился оплачивать штраф
Алексей КОТМЫШЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, решением Ковровского городского суда 32-летний местный житель был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей за приобретение и хранение в целях сбыта контрафактного табака.

Как выяснилось, бизнесмен привозил из Белоруссии «левые» сигареты и продавал их в местные магазины.

Однако штраф предприниматель платить не торопился, поэтому приставам пришлось сперва ограничить его в праве на выезд заграницу, а затем наложить запреты на регистрацию на его квартиру площадью 62 квадратных метра, а также на итальянский фургон и микроавтобус.

Последнее обстоятельство возымело эффект — через несколько дней осужденный выплатил всю сумму штрафа, исполнительное производство было завершено.