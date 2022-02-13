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Здоровье13 февраля 2022 10:37

Во Владимирской области от коронавируса за сутки вылечилось 374 человека

Столько пациентов было выписано по выздоровлению в течение 24 часов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области по состоянию на 13 февраля, по выздоровлению с больничных и из стационаров медучреждений региона было выписано 374 человека, переболевших коронавирусом. Вместе с тем, по области подтверждено четыре новых летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области от covid-19 скончался 3161 человек, выздоровело 86368 граждан.

В настоящее время в стационарах действуют 2054 койки для больных с коронавирусом, причем занято из них 83,7 процента, или 1719 коек. Еще 335 койко-мест остаются свободными. За прошедшие сутки было госпитализировано 54 человека с коронавирусной инфекцией.