Во Владимирской области от коронавируса за сутки вылечилось 374 человека

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области по состоянию на 13 февраля, по выздоровлению с больничных и из стационаров медучреждений региона было выписано 374 человека, переболевших коронавирусом. Вместе с тем, по области подтверждено четыре новых летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области от covid-19 скончался 3161 человек, выздоровело 86368 граждан.

В настоящее время в стационарах действуют 2054 койки для больных с коронавирусом, причем занято из них 83,7 процента, или 1719 коек. Еще 335 койко-мест остаются свободными. За прошедшие сутки было госпитализировано 54 человека с коронавирусной инфекцией.