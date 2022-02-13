Под Александровом обнаружено загрязнение почвы возле мусорного полигона

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в конце минувшего года на участке сельхозземли, расположенном возле полигона твердых бытовых отходов в Александровском районе, были отобраны пробы почвы.

Как показало дальнейшее исследование, в образцах имеется превышение допустимых концентраций меди — в среднем в 50 раз. В целом загрязнение выявлено на площади 1800 квадратных метров.

Помимо этого, участок частично зарос сорняками и кустарником, местами почва превратилась в болота, а в западной части на площади 0,22 гектара оборудовали две площадки из железобетонных плит, которые перекрыли плодородный слой почвы. При этом от них ведет дорога из таких же плит в сторону свалки.

По факту перекрытия плодородного слоя почвы специалисты провели расчет размера ущерба природе, который составил более 800 тысяч рублей. Арендаторам земли Россельхознадзор направил досудебную претензию, потребовав ликвидировать это перекрытие, а также выплатить всю сумму ущерба.