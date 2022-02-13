Во Владимире глыба льда упала на провода и автомобиль

Как сообщают очевидцы, происшествие случилось в одном из дворов по улице Лермонтова днем 12 февраля: масса снега рухнула с крыши дома, в результате чего произошел обрыв проводов, а также оказалась повреждена отечественная легковушка, припаркованная рядом.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, помощь чрезвычайного ведомства не потребовалась, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, в МЧС екще раз напоминают, что на территории региона установились положительные температуры, в результате чего активное таяние снега нередко приводит к обрушение с крыш сосулек и наледи. В связи с этим находиться вблизи от крыш опасно, также автолюбителям не следует оставлять автомобили в опасной близости от не чищеных кровель.

В случае чрезвычайных ситуаций следует немедлено звонить по телефонам «01», «101» или «112».