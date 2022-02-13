Во Владимирской области подтвержден 1971 новый случай коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, из 1971 нового зарегистрированного по региону случая заражения коронавирусом 652 приходятся на Ковровский район. На втором месте в суточной сводке Владимир, где подтверждено 464 новых случая. Третий по количество вновь выявленных случаев — Александровский район, где коронавирус подтвердили еще у 288 человек.

В Муромском районе подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусом, в Камешковском районе 81, в Кольчугинском районе 80, в Гороховецком районе 42, В Суздальском районе 38, в Гусь-Хрустальном районе 36, в Киржачском районе 21, в Юрьев-Польском районе 20, в Судогодском районе 15, в Селивановском районе 14, в Вязниковском районе 13, в Собинском районе 12, в Петушинском районе шесть, в Меленковском районе пять, в Радужном четыре случая.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 110705 случаев заражения коронавирусной инфекцией.