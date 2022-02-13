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Здоровье13 февраля 2022 7:26

Во Владимирской области подтвержден 1971 новый случай коронавируса

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 13 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, из 1971 нового зарегистрированного по региону случая заражения коронавирусом 652 приходятся на Ковровский район. На втором месте в суточной сводке Владимир, где подтверждено 464 новых случая. Третий по количество вновь выявленных случаев — Александровский район, где коронавирус подтвердили еще у 288 человек.

В Муромском районе подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусом, в Камешковском районе 81, в Кольчугинском районе 80, в Гороховецком районе 42, В Суздальском районе 38, в Гусь-Хрустальном районе 36, в Киржачском районе 21, в Юрьев-Польском районе 20, в Судогодском районе 15, в Селивановском районе 14, в Вязниковском районе 13, в Собинском районе 12, в Петушинском районе шесть, в Меленковском районе пять, в Радужном четыре случая.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 110705 случаев заражения коронавирусной инфекцией.