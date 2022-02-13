В Муроме 19-летний парень совершил девять краж из сетевых магазинов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, отдел дознания полиции Мурома завершил расследование уголовного дела, возбужденного на 19-летнего местного жителя.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении серии мелких краж, а также в одном грабеже, когда он убежал из магазина, будучи застигнутым при совершении хищения.

По версии следствия, кражи совершались с сентября 2021 по начало января 2022 года — молодой человек тащил из сетевых магазинов Мурома алкоголь, продукты и бытовую химию. При этом раньше его уже привлекали по административной статье за мелкую кражу.

Всего установлена причастность парня к девяти таким преступлениям, общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Свою вину молодой муромлянин признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.