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Происшествия13 февраля 2022 6:37

В Петушках ликвидирован пожар в продуктовом магазине

Происшествие случилось рано утром 12 февраля на улице Нижегородской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

О пожаре в торговой точке на улице Нижегородской сотрудникам Петушинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили в 04.57. К месту ЧП были направлены 22 пожарных на шести спецмашинах.

На месте обнаружилось, что внутри продуктового магазина полно дыма. Тут же три звена газодымозащитников направились внутрь, и вскоре ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров, не дав огню разойтись по всей площади помещения.

К счастью, никто из людей не пострадал, а в самом магазине сгорели витрины и прочие вещи, находившиеся внутри.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.