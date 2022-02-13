В Петушках ликвидирован пожар в продуктовом магазине

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

О пожаре в торговой точке на улице Нижегородской сотрудникам Петушинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили в 04.57. К месту ЧП были направлены 22 пожарных на шести спецмашинах.

На месте обнаружилось, что внутри продуктового магазина полно дыма. Тут же три звена газодымозащитников направились внутрь, и вскоре ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров, не дав огню разойтись по всей площади помещения.

К счастью, никто из людей не пострадал, а в самом магазине сгорели витрины и прочие вещи, находившиеся внутри.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.