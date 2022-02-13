В Коврове пожарные спасли хозяина горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.01 на пульт Центрального пункта пожарной связи поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажки по адресу: улица Волго-Донская, 7 «б».

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горение происходит на первом этаже. Облачившись в дыхательные аппараты, сотрудники МЧС пробрались в полную дыма квартиру и обнаружили, что огонь полыхает в ванной, где его быстро потушили на площади 1 квадратный метр.

Также из квартиры был спасен хозяин — мужчина 1963 года рождения, в результате ЧП он не пострадал. Также из дома было эвакуировано еще 15 человек. К счастью, никому из людей медпомощь не потребовалась.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. На тушение привлекались 15 пожарных на шести спецмашинах.