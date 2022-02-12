Владимирское "Торпедо" откроет сезон в апреле домашним матчем с "Читой"

Руководство ФНЛ провело жеребьёвку календаря игр второго этапа Первенства России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ в подгруппе 2 «Б».

По её итогам выяснилось, что владимирское «Торпедо» пропускает первый тур (как и шестой) грядущего этапа, сообщает пресс-служба ФК "Торпедо". Причем владимирцы вначале должны были 10 апреля лететь в Читу. Но в итоге, в календарь внесли корректировки, и во втором туре читинцы приедут к нам.

Вот календарь на оставшуюся часть сезона:

2 тур. 10 апреля (воскресенье)

"Торпедо-Владимир" - "Чита"

3 тур. 16 апреля (суббота)

"Торпедо-Владимир" - "Зенит-2" Санкт-Петербург

4 тур. 23 апреля (суббота)

"Балтика-БФУ" Калининград - "Торпедо-Владимир"

5 тур. 30 апреля (суббота)

"Торпедо-Владимир" - "Луки-Энергия" Великие Луки

7 тур. 14 мая (суббота)

"Чита" - "Торпедо-Владимир"

8 тур. 21 мая (суббота)

"Зенит-2" Санкт-Петербург - "Торпедо-Владимир"

9 тур. 28 мая (суббота)

"Торпедо-Владимир" - "Балтика-БФУ" Калининград

10 тур. 5 июня (воскресенье)

"Луки-Энергия" Великие Луки - "Торпедо-Владимир"