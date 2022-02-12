Во Владимире прошла "Лыжня России"

Фото администрации города Владимира.

12 февраля во Владимире прошла юбилейная, 40-я "Лыжня России-2022". Старты прошли по традиции в парке «Дружба». Обычно власти города оперативно называют общее число участников. Но не в этом году.

Организаторы лишь ограничились сообщением, что по рекомендациям Роспотребнадзора на соревнованиях ввели ряд ограничений. В ней не смогли принять участие лица, находящиеся на самоизоляции. На входе в стартовый городок уже привычная процедура - измерение температуры. Маски можно было снимать только во время тренировки и забега.

Первыми на старт юбилейной «Лыжни России-2022» в 11.00 на дистанцию 1 км вышли мальчики и девочки 2012 года рождения и младше. В 12:00 начался забег на 5 км для всех желающих, а также для мальчиков и девочек 2004-2011 года рождения. Последними в 13.00 на дистанцию 10 км ушли мужчины и женщины 2003 года рождения и старше.

Быстрее всех дистанцию в 10 км среди женщин пробежала Наталья Егорова. Первым среди мужчин на такой же дистанции стал Семен Малышев. На дистанции 5 км среди девушек первое место заняла Татьяна Балашова. Среди юношей первенствовал Влад Чистяков. Среди девочек первой к финишу пришла Дарья Лесина. Среди мальчиков первенствовал Матвей Иголкин.