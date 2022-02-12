Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт12 февраля 2022 13:01

Во Владимире прошла "Лыжня России"

Власти города не называют число участников
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото администрации города Владимира.

Фото администрации города Владимира.

12 февраля во Владимире прошла юбилейная, 40-я "Лыжня России-2022". Старты прошли по традиции в парке «Дружба». Обычно власти города оперативно называют общее число участников. Но не в этом году.

Организаторы лишь ограничились сообщением, что по рекомендациям Роспотребнадзора на соревнованиях ввели ряд ограничений. В ней не смогли принять участие лица, находящиеся на самоизоляции. На входе в стартовый городок уже привычная процедура - измерение температуры. Маски можно было снимать только во время тренировки и забега.

Первыми на старт юбилейной «Лыжни России-2022» в 11.00 на дистанцию 1 км вышли мальчики и девочки 2012 года рождения и младше. В 12:00 начался забег на 5 км для всех желающих, а также для мальчиков и девочек 2004-2011 года рождения. Последними в 13.00 на дистанцию 10 км ушли мужчины и женщины 2003 года рождения и старше.

Быстрее всех дистанцию в 10 км среди женщин пробежала Наталья Егорова. Первым среди мужчин на такой же дистанции стал Семен Малышев. На дистанции 5 км среди девушек первое место заняла Татьяна Балашова. Среди юношей первенствовал Влад Чистяков. Среди девочек первой к финишу пришла Дарья Лесина. Среди мальчиков первенствовал Матвей Иголкин.