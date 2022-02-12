Школьники Владимирской области собрали 1460 кг отработанных батареек

Подведены итоги акции по раздельному сбору отработанных батареек в школах Владимирской области, организованной ГБУ ВО «Экорегион». Ученики более 50 школ Владимира, Коврова, Мурома, Александровского и Суздальского районов собрали 1460 кг использованных элементов питания. Наиболее активное участие в акции приняли учащиеся муромских школы №20 и лицея №1, владимирской школы №37, ковровской школы №19 и школы с. Новое Суздальского района.

Собранные батарейки направлены на специализированный завод по переработке в Ярославле. После переработки этих отходов получаемое полезное сырьё применяется в металлургической (лом чёрных и цветных металлов) и в химической промышленности (марганцево-цинковый концентрат).

В 2022 году к акции присоединились школы Киржачского района. Стать её участниками могут образовательные организации и других территорий, для этого они должны направить соответствующее обращение в ГБУ ВО «Экорегион». Контакты учреждения: электронная почта − gbu.ecoreg33@mail.ru, телефон: 8(4922)77-74-25.