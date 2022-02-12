Во Владимирской области на трассе М-12 строят три из пяти запланированных развязок

На новой скоростной федеральной дороге М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" идут работы на десяти из 19 транспортных развязок разного типа, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

По территории Владимирской области всего планируется построить пять развязок. Сейчас ведутся работы на трех объектах. Рядом с городом Петушки на пересечении с автомобильной дорогой М-7 «Волга» идет устройство ростверков на двух опорах путепровода. Недалеко от Владимира на пересечении с М-7 «Волга» выполняется бетонирование элементов опор в технологических укрытиях. Рядом с Муромом на пересечении с региональной дорогой «Муром — «Волга» движение транспорта идет по временной схеме, которая позволяет устраивать ростверки опор.

М-12 является частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Дорога протяженностью 811 км свяжет Москву с Казанью и объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую Республику и Республику Татарстан.