В Коврове спасатели помогли старушке попасть домой, когда ее вход завалило снегом

Необычный выезд сегодня был у дежурной смены поисково-спасательного отряда города Коврова. С утра за помощью к спасателям обратилась одиноко живущая пенсионерка, сообщается в группе "#заметки_спасателя" в социальной сети "ВКонтакте".

Она вышла из дома, а когда вернулась, то увидела, что с крыши свалился снег, завалив вход домой. Окончательно замерзнув, женщина все-таки решилась обратиться за помощью к спасателям. Те приехали и очистили снег, после чего старушка, наконец-то, смогла попасть в родное жилище.

На месте работали спасатели Алексей Алешин и Сергей Шмыров. Бабушка была очень благодарна молодым людям.