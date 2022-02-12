Во Владимире могут открыть дополнительные регистратуры, чтобы снизить нагрузку на поликлиники

Александр Авдеев в своем традиционном видеоролике, посвященном подведению итогов недели, которое его помощники выкладывают в социальные сети, сообщил, что во Владимире в скором времени могут появиться новые пункты приема граждан в поликлиниках. Это делается, чтобы снизить нагрузки на поликлиники.

"Поставил задачу в некоторых микрорайонах искать места для размещения новых поликлиник и пунктов приема пациентов, врачебных кабинетов и так далее. Проблемными точками во Владимире является поликлиники №1 и №2, к которой относится и быстрорастущий микрорайон юго-западный. В этих местах департамент здравоохранения совместно с городскими властями будут подыскивать места для размещения новых регистратур. Процесс небыстрый, но мы начинаем сейчас его решать и, надеюсь, решим", - заявил Авдеев.

Дело это безусловно важное, учитывая многочасовые очереди, которые есть сейчас в некоторых поликлиниках города. Однако непонятно, кто будет работать в этих пунктах приема, если сейчас ощущается нехватка врачей, а часть медиков находятся на больничных.