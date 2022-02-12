Светлана Макарова ушла с поста главврача владимирской областной детской клинической больницы

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Главный врач областной детской клинической больницы Светлана Макарова покинула свой пост по собственному желанию, сообщает департамент здравоохранения Владимирской области. Ее место с приставкой и.о. заняла ее заместитель по медчасти Наталья Малинкина.

Светлана Макарова возглавляла ОДКБ более 14 лет. Она проработала в данном коллективе 32 года, начав свой профессиональный путь в должности врача-педиатра приемного отделения городской детской клинической больницы скорой помощи г. Владимира. Она имеет ученую степень кандидата медицинских наук, ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Она является главным педиатром Владимирской области.

Под руководством Светланы Макаровой ОДКБ объединила ведущих профессионалов педиатрической службы. В структуре ОДКБ – 319 стационарных коек с поликлиникой на 850 посещений в сутки. Медицинская помощь оказывается по таким профилям, как педиатрия, неонатология, неврология, гематология, нефрология, гастроэнтерология, онкология, ревматология, пульмонология, эндокринология, урология, отоларингология. Территориальная поликлиника ОДКБ обслуживает почти 19 тысяч детей.