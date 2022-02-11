Во Владимире чиновник мэрии получил срок за обман детей-сирот

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор 59-летнему бывшему главному специалисту отдела опеки и попечительства управления образования администрации областного центра.

Судом установлено, что в своей должности он работал с августа 2017 года, и занимался, в том числе, подготовкой разрешительных документов на расходование средств, поступающих детям-сиротам в виде социальных пенсий. Также в обязанности специалиста входил поход с ребятами в банк для снятия денег со счетов.

Оказалось, что чиновник ходил с детьми в банк, но воспользовался незнанием подопечными своих прав, и часть денег сирот забирал себе. Таким образом ему удалось получить с семи юношей и девушек 250 тысяч рублей.

Свою вину бывший чиновник полностью признал, раскаялся и возместил всю сумму долга. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима с лишением на 2,5 года права занимать распорядительные должности в муниципальных органах.