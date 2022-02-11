В Александрове сын убил отца во время домашней ссоры

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 9 февраля между 32-летним местным жителем и его 50-летним отцом произошел конфликт на словах.

По версии следствия, в ходе перепалки молодой человек схватил нож и нанес отцу один удар ножом в грудь.

К сожалению, от полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Сын был задержан, однако вину в преступлении признал частично. В настоящее время следователи решают вопрос о его заключении под стражу, соответствующее ходатайство будет рассмотрено судом.

Расследование уголовного дела продолжается.