Во Владимирской области ГИБДД провела масштабную проверку автобусов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в Гусь-Хрустальном районе сотрудники Госавтоинспекции проверили в общей сложности 25 автобусов, при этом за время рейда было выявлено 14 нарушений правил дорожного движения, в том числе со стороны водителей автобусов.

А в Судогодском районе было проверено 20 единиц общественного транспорта, причем в восьми случаях были зафиксированы нарушения. В частности, водители не использовали тахографы во время перевозки пассажиров.

Также рейды прошли и во Владимире, где акцентировали внимание на наличие действующего сертификата о техосмотре. По итогам мероприятий было зарегистрировано шесть правонарушений со стороны водителей автобусов.

По всем фактам были составлены административные протоколы. Подобные рейды будут проводиться на всей территории Владимирской области и в будущем.