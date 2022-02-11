В Коврове на ремонт моста через железную дорогу потратят 315 миллионов рублей

Как сообщает администрация города Коврова, в настоящее время происходит выбор подрядчика по ремонту автомобильного моста через железнодорожные пути на центральной улице.

Если все пойдет по плану, ремонт начнется уже в апреле, и будет производиться в течение 18,5 месяцев. В настоящее время проект реконструкции уже прошел госэкспертизу, и с учетом инфляции стоимость капремонта составит 315 миллионов 119 тысяч рублей. Часть средств будет выделена из областного бюджета.

Напомним — ранее областные и городские власти неоднократно говорили о необходимости ремонта старого путепровода на проспекте Ленина, однако до настоящего времени ничего сделано не было.