В Александрове местный житель добился компенсации из-за потерянной ноги

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Владимирский облсуд вынес решение в пользу жителя Александрова, которому была оказана некачественная медицинская помощь, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.

Изначально он обратился в Александровский городской суд с иском, в котором потребовал взыскать с Областной клинической больницы и Александровской райбольницы компенсацию морального вреда.

Поводом к этому послужили события, которые произошли в феврале 2017 года. Тогда пациенту была проведена операция на сосудах ноги в ОКБ, в ходе которой была занесена инфекция. Несколько раз мужчина обращался за помощью, в результате чего с послеоперационными осложнениями проходил лечение и в ОКБ, и в Александровской райбольнице. Однако в результате в марте 2018 года ему ампутировали ногу.

В связи с этим истец и отправился в суд за моральной компенсацией, посчитав, что медпомощь ему оказали неправильно и несвоевременно, что и привело к потере ноги.

Александровский суд изначально отказал в удовлетворении иска на основании экспертизы, однако Владимирский облсуд при пересмотре дела назначил новую экспертизу, по результатам которой специалисты пришли к выводу, что лечение действительно было произведено неправильно и не вовремя.

Так что в итоге вторая инстанция иск удовлетворила. Правда, сумма компенсации не уточняется.