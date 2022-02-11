Во Владимире будут искать места для новых регистратур

Александр Авдеев подвел итоги недели в социальных сетях. Особое внимание он уделил ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Врио губернатора отметил, что количество заболевших в последнюю неделю выросло по сравнению с январем в четыре раза. На горячую линию 122 поступает более 6 тысяч звонков. Около 40 процентов медиков находятся на больничном, но быстро возвращаются в строй.

Авдеев распорядился увеличить пропускную способность медучреждений.

- Поставил задачу искать места для новых поликлиник и регистратур. В первую очередь, нужно разгрузить поликлиники №1 и №2 (студенческая) во Владимире. Вопрос этот небыстрый, но мы сейчас его начинаем решать, - подчеркнул врио губернатора