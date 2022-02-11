Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 12:16

В Гусь-Хрустальном обнаружены контрафактные семена перца, огурцов томатов

Сомнительные сорта продавались в двух торговых точках города
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях сотрудники ведомства в ходе выездного обследования обнаружили в двух магазинах Гусь-Хрустального семена в пакетиках, которые оказались не включенными в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России.

Если конкретно, то обнаружены были семена огурца сорта Малохольный, перец сладкий сортов Гусарский кубок, Гогошары и Апельсин, томаты сортов Шальная королева, Французский гроздевой и Инжир красный.

Покупая все эти семена, огородники и садоводы рискуют просто остаться без урожая. В результате проверок семена в количестве 63 пакетиков были сняты с продажи, а в отношении продавцов были возбуждены дела об административных правонарушениях.