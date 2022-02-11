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Общество11 февраля 2022 11:42

Жителя Александровского района осудили за покупку поддельного сертификата о вакцинации

Он получил пять месяцев ограничения свободы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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11 февраля Александровский городской суд вынес приговор за приобретение поддельного сертификата о вакцинации Covid-19.

Мужчина приобрел поддельный сертификат, который поступил в его личный кабинет в приложении «Госуслуги», а впоследствии предоставил его работодателю для подтверждения прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции.

Суд ограничил ему свободу на пять месяцев.

Напоминаем, что сертификат о вакцинации Covid-19 является официальным документом, а приобретение поддельных официальных документов и их использование влекут к привлечению к уголовной ответственности.