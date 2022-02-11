Жителя Александровского района осудили за покупку поддельного сертификата о вакцинации

11 февраля Александровский городской суд вынес приговор за приобретение поддельного сертификата о вакцинации Covid-19.

Мужчина приобрел поддельный сертификат, который поступил в его личный кабинет в приложении «Госуслуги», а впоследствии предоставил его работодателю для подтверждения прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции.

Суд ограничил ему свободу на пять месяцев.

Напоминаем, что сертификат о вакцинации Covid-19 является официальным документом, а приобретение поддельных официальных документов и их использование влекут к привлечению к уголовной ответственности.