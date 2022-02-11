В Коврове начальник ВОХР присвоил деньги филиала ФГУП «Охрана»

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего начальника отряда военизированной охраны №3 филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии.

По версии следствия, с января 2019 по февраль 2020 года начальник ВОХР №3 вносил ложные данные в табели учета рабочего времени, выставляя подчиненным якобы отработанные рабочие часы, за которые потом они получали начисления.

Между тем, часть полученных таким образом премий и стимулирующих выплат начальник требовал передать ему, что подчиненные и делали. Однако в результате о данном факте стало известно сотрудникам областного главка ФСБ, которые и задержали обвиняемого.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Размер причиненного государству ущерба устанавливается.