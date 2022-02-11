Снег во Владимире убирают 42 единицы техники

Специалисты городских коммунальных служб продолжают круглосуточно убирать снег с улиц города. В ночь с четверга на пятницу к этим работам было привлечено 40 единиц техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Работы проводились на улицах Строителей, Стрелецкой, 9-го Января, МОПРа, Верхняя Дуброва, Нижняя Дуброва, Мира, Садовой, Луначарского, Гагарина, Суворова, проспекте Строителей, микрорайоне Полянка и др.

11 февраля снег с улиц Владимира продолжают убирать 42 единицы техники и 56 рабочих ручной снегоуборки. Работы организованы на улицах Котовского, 1-й и 2-й Кольцевой, Большой Московской, Мира, Полины Омипенко, Труда, Каманина, Михайловской, Юбилейной, Комиссарова, Гагарина, Георгиевской, Горького, Большой Нижегородской, проспекте Ленина, Суздальском проспекте.

За прошедшие сутки из города вывезено более 7000 кубометров снега (свыше 350 рейсов большегрузных самосвалов).

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).