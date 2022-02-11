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Общество11 февраля 2022 11:08

Во Владимире в третий раз ищут подрядчика для ремонта драмтеатра

В первые два желающих не нашлось
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Во Владимире в третий раз объявили конкурс на поиск подрядчика для ремонта сгоревшего драмтеатра. До этого дважды желающих ремонтировать не нашлось.

За два месяца изменилась стоимость работ она выросла на 81,6 миллионов рублей и достигла 811,3 миллионов. А сроки работ, наоборот, сократились, и вместо двух лет теперь занимают 22 месяца.

Объем работ при этом не изменился: все также нужно демонтировать сгоревшие интерьеры и оборудование, обновить двери, окна, перегородки, помещения, интерьеры и фасад здания, заменить системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, автоматического пожаротушения, отопления, вентиляции, охранного телевидения, озвучивания, связи, телерадиовещания и сигнализации. Кроме того, предстоит сделать новую сцену, обновить освещение, акустику, систему видеопоказа, субтитров, синхро- и сурдопереводова и прочее, а также посадить вокруг здания кусты и клумбы.