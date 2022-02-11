В Александрове водитель принял наркотики и устроил смертельное ДТП

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю соседнего государства, обвинявшемуся в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.

Как установлено судом, летом 2021 года мужчина и его пассажир употребили наркотики и поспешили на встречу с товарищами. На своей иномарке водитель столкнулся с несколькими автомобилями, после чего попытался скрыться, но превысил скорость, выехал на встречную полосу, и столкнулся с «Жигулями», после чего иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

К сожалению, машина раздавила друга водителя, который был не пристегнут и оказался под автомобилем.

Сам виновник попал в больницу, откуда через три дня сбежал и скрылся зарубежом, однако в ноябре 2021 года по возвращении в Россию был задержан. Мужчина уверял, что за рулем машины сидел не он, а его пассажир, однако проведенная экспертиза ДНК определила, что на подушке безопасности со стороны водителя имеются его следы, в то время как на пассажирском сиденье был его товарищ.

В результате суд, с учетом малолетнего ребенка на содержании подсудимого, приговорил его к 6,5 годам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на 2,5 года. Также в счет моральной компенсации в пользу жены погибшего с него взыскано 800 тысяч рублей.