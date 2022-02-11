Мэрия Владимира просит перевозчиков установить цену на проездной в 1700 рублей

Как сообщили в администрации города Владимира, накануне в мэрии состоялось совещание, на которое были приглашены сотрудники компаний-перевозчиков, работающих на городских линиях столицы региона.

Темой встречи стала стоимость проезда на проездные, которые несколько дней назад представители транспортных компаний предложили продавать с 1 марта по 2100 рублей. Власти города категорически не согласились с таким ценником, а потому предложили перевозчикам установить стоимость проездного на уровне 1700 вместо нынешних 1500.

Все, кроме ИП Тимофеева, согласились на такую постановку вопроса. Что касается единственного несогласного, то с ним теперь ведут предметные переговоры. Как только они завершатся, мэрия озвучит окончательную стоимость проездного билета, однако градоначальники пообещали, что подъема до 2100 рублей не произойдет однозначно.