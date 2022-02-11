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Общество11 февраля 2022 9:51

С 14 февраля налоговые будут принимать владимирцев без записи

Однако необходимо соблюдать требования безопасности
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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УФНС России по Владимирской области сообщает о том, что в связи с поэтапным снятием ограничений с 14 февраля приём и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах будет проводиться без предварительной записи. Однако необходимо соблюдать масочный режим.

Также записаться на прием в инспекцию в удобное время возможно с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Кроме того, практически любую услугу можно получить онлайн, более 60 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России.

В Личных кабинетах можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.

Возникающие вопросы можно задать по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22.