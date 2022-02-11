В Коврове сотрудники ДПС задержали любителя поездок в пьяном виде

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД полиции Коврова во время патрулирования на одной из улиц остановили легковушку, за рулем которой оказался 30-летний местный житель.

По всем признакам, парень был нетрезвым, так что был направлен на медосвидетельствование, которое подтвердило подозрение. В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек уже не впервые садится за руль пьяным — на него уже возбуждали уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде. Так что в итоге дознаватели возбудили на него очередное уголовное дело, расследование которого в настоящее время продолжается.