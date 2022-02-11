В Гусь-Хрустальном районе пожарные вытащили застрявшую в снегу «скорую»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ночь на 11 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района возле дома №22 «а» по улице Советской застрял автомобиль «скорой помощи».

Оказалось, что «скорая» в этот момент везла пациента, но самостоятельно выбраться машина уже не могла. Тогда на место прибыли пожарные на автоцистерне, которым не составило труда выдернуть «Газель» из снежного плена, и через несколько минут карета 03 уже продолжала свой путь. К счастью, все закончилось благополучно.

На спасении «скорой помощи» участвовали четверо пожарных и одна спецмашина.