В Костерево детские сады занижали порции готовых блюд для детей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокурорами Петушинского района проверки в дошкольных детских учреждениях, был обнаружен ряд нарушений.

Так, в детском саду №19 города Костерево обнаружены продукты без даты изготовления. Также здесь не соблюдались условия их хранения — не все помещения для этих целей оборудовали приборами для измерения относительной влажности, а также оставляли не все суточные пробы приготовленной пищи.

Помимо прочего, обнаружилось занижение массы порций готовых блюд. Так, при норме потребления рыбы для малышей в возрасте от 3 до 7 лет в 37 граммов, фактически, согласно ведомостям контроля, эта норма составляла только 31,45 грамма. То же было с субпродуктами — при норме в 25 граммов их масса составила 20,4 грамма.

Схожие нарушения прокуроры обнаружили при проверках в детском саду №4 города Костерево, а также в детсаду №28 Костерево-1.

По итогам проверок руководителям детских садов были внесены представления, пять ответственных сотрудников понесли дисциплинарные наказания. Кроме того, самих руководителей дошкольных образовательных учреждений оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого.