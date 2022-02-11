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Общество11 февраля 2022 7:28

Дмитрий Лызлов назначен врио первого заместителя Губернатора Владимирской области

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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11 февраля 2022 года глава региона Александр Авдеев назначил Дмитрия Лызлова временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области, курирующим вопросы внутренней политики.

Дмитрий Лызлов родился во Владимире в 1981 году. Окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности «юриспруденция». С 2003 года − на государственной гражданской службе. В администрации Владимирской области прошёл путь от главного специалиста до председателя комитета государственной и муниципальной службы. С 2019 года работал руководителем аппарата Законодательного Собрания Владимирской области.

Дмитрий Лызлов будет отвечать за реализацию государственных полномочий в сфере внутренней политики, государственной и муниципальной службы, информационной политики, за организацию системы местного самоуправления на территории области и многое другое. Он будет курировать аппарат администрации Владимирской области, комитет государственной и муниципальной службы, департаменты региональной политики, юстиции и цифрового развития.