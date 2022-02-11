Владимирский театр кукол готовит спектакль, посвященный поэтам серебряного века

фото Владимирского театра кукол

В стенах Владимирского театра кукол создается новый спектакль, который имеет рабочее название "Нить Ариадны"

В спектакле приоткроют дверь в поэтический мир серебряного века - в мир Марины Цветаевой и Константина Бальмонта. История жизни, история души другими глазами.

Спектакль ориентирован на аудиторию 16+

Режиссёром-постановщиком спектакля является Мария Кузнецова (Москва), художником – постановщиком Светлана Рыбина (Москва), Музыкальное оформление спектакля - Андрей Миронов.

Сдача спектакля в текущем театральном сезоне ожидается 28 мая.