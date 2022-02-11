В Муроме прокуроры начали проверку по фактам аварий на теплотрассах

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома начало проверку по факту отключения тепла в нескольких домах Мурома 10 февраля.

По предварительной информации, из-за утечки на теплотрассе на улице Экземплярского без горячей воды и тепла остались жители шести домов — четырех по улице Ленина и двух по улице Экземплярского. В общей сложности без тепла на этот раз оказались 864 квартиры.

Помимо этого, прокуроры проверяют информацию, которая поступала от жителей нескольких улиц города о том, что отключения тепла состоялись 7-8 февраля на улицах Советской, Воровского, Московской, а также Октябрьской и Владимирской.

Во всех случаях магистрали принадлежат также «Владимиртеплогазу». Теперь надзорному ведомству предстоит дать оценку действиям работников и руководства предприятия. Проверка находится на контроле областной прокуратуры.

Напомним — первая авария с отключением тепла произошла в Муроме 23 января, когда рухнула крыша котельной на улице Московской, из-за чего на несколько суток без тепла осталось 1500 квартир и ряд организаций в центре Мурома. Котельная также принадлежит «Владимиртеплогазу».