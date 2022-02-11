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Здоровье11 февраля 2022 6:27

Во Владимирской области 11 февраля 2022 года коронавирусом заболели 2375 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 11 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 2375 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 853 сл. в г. Владимире, 493 сл. в Ковровском, 254 сл. в Муромском, 168 сл. в Александровском, 147 сл. в Юрьев-Польском, 144 сл. в Киржачском, 82 сл. в Кольчугинском, 71 сл. в Суздальском, 37 сл. в Вязниковском, 35 сл. в Собинском, 31 сл. в Камешковском, 28 сл. в Петушинском, 28 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 106 487 случаев заболевания (28714 сл. в г. Владимире, 11079 сл. в Муромском, 10918 сл. в Ковровском, 4657 сл. в Петушинском, 5445 сл. в Кольчугинском, 5892 сл. в Александровском, 4740 сл. в Юрьев-Польском, 10545 сл. в Гусь-Хрустальном, 1272 сл. в Судогодском, 2849 сл. в Собинском, 946 сл. в г. Радужный, 3726 сл. в Киржачском, 2110 сл. в Камешковском, 2006 сл. в Гороховецком, 2165 сл. в Меленковском, 4098 сл. в Вязниковском, 3752 сл. в Суздальском, 1573 сл. в Селивановском).