Во Владимирской области 11 февраля 2022 года коронавирусом заболели 2375 человек

На территории Владимирской области 11 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 2375 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 853 сл. в г. Владимире, 493 сл. в Ковровском, 254 сл. в Муромском, 168 сл. в Александровском, 147 сл. в Юрьев-Польском, 144 сл. в Киржачском, 82 сл. в Кольчугинском, 71 сл. в Суздальском, 37 сл. в Вязниковском, 35 сл. в Собинском, 31 сл. в Камешковском, 28 сл. в Петушинском, 28 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 106 487 случаев заболевания (28714 сл. в г. Владимире, 11079 сл. в Муромском, 10918 сл. в Ковровском, 4657 сл. в Петушинском, 5445 сл. в Кольчугинском, 5892 сл. в Александровском, 4740 сл. в Юрьев-Польском, 10545 сл. в Гусь-Хрустальном, 1272 сл. в Судогодском, 2849 сл. в Собинском, 946 сл. в г. Радужный, 3726 сл. в Киржачском, 2110 сл. в Камешковском, 2006 сл. в Гороховецком, 2165 сл. в Меленковском, 4098 сл. в Вязниковском, 3752 сл. в Суздальском, 1573 сл. в Селивановском).