В Камешковском районе 111 гектаров сельхозземли заросли сорняками

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в январе текущего года инспекторы ведомства в очередной раз посетили участок сельхозземли площадью 111,9 гектара, расположенный в Камешковском районе.

Поводом к проверке стало ранее выданное предписание организации, владеющей землей, в котором инспекторы потребовали привести в порядок землю, заросшую сорняком и оказавшуюся непригодной к использованию по прямому назначению.

Однако на момент повторной проверки над снегом возвышался сухостой сорняков, а в северо-западной части вовсе обнаружен очаг борщевика Сосновского. Весь участок также зарос деревьями.

Организации выдали очередное предписание. Кроме того, за невыполнение требований госинспекторов организацию могут оштрафовать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.