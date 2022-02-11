В Юрьев-Польском во время пожара в жилом доме пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 23.44 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем частном жилом доме на улице Набережной, 38. На место выехали семь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

Оказалось, что вызов был совершен поздно, и когда подразделения прибыли к месту ЧП, дом горел по всей площади.

Пожарным удалось ликвидировать пламя, выгоревшая площадь составила 48 квадратных метров. При этом удалось не дать огню перекинуться на соседние дома и строения.

Увы, во время пожара пострадал мужчина 1949 года рождения, его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В настоящее время причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.