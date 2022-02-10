В Муроме из-за аварии на теплосетях отключили отопление на двух улицах

Как сообщили в администрации округа Муром, днем 10 февраля из-за аварии на магистрали тепловых сетей без тепла остались дома №85, 115, 125, а также 131 «а» по улице Ленина и дома №53 и 55 по улице Экземплярского.

- Планировалось, что отключение произойдет до 21 часа, однако, по последним данным, тепло в дома уже начали подавать, - сообщил официальный представитель администрации округа Муром Юрий Иринчук по состоянию на шесть часов вечера.

А позавчера, 8 февраля, тепло отключалось в другом районе — об этом «КП» рассказали сами муромляне, которые вынуждены были сидеть без тепла. К счастью, отключение оказалось недолгим.

Муромские власти констатируют, что это уже третья авария за минувшие 18 суток — первая произошла 23 января, когда случился обвал крыши котельной на улице Московской, вторая — 8 февраля, а третья — днем 10 февраля. При этом пока нет ясности, почему аварии на магистралях происходят в теплую погоду.

Кстати, 11 февраля «Владимиртеплогаз» запланировал ремонтные работы на магистралях в районе улицы Щербакова, в связи с чем может снизиться температура в домах, питающихся от ЦТП по улице Московской, 108. Планируется, что работы будут проходить с 12 до 18 часов.