Во Владимире пожарные потушили отечественный легковой автомобиль

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.21 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем легковом автомобиле, находящемся в районе дома №5 по улице Соколова-Соколенка.

На место ЧП прибыли пять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. На тот момент из «Жигулей» шестой модели валил дым. Пожарные быстро ликвидировали возгорание — как выяснилось, горение происходило в моторном отсеке. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр, никто из людей не пострадал.

В настоящее время причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.