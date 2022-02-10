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Происшествия10 февраля 2022 13:44

Во Владимире пожарные потушили отечественный легковой автомобиль

Во Владимире пожарные потушили отечественный легковой автомобиль
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.21 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем легковом автомобиле, находящемся в районе дома №5 по улице Соколова-Соколенка.

На место ЧП прибыли пять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. На тот момент из «Жигулей» шестой модели валил дым. Пожарные быстро ликвидировали возгорание — как выяснилось, горение происходило в моторном отсеке. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр, никто из людей не пострадал.

В настоящее время причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.