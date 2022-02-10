Ковровчанин получил условный срок за нападение на сотрудника ППС

Как сообщает Ковровский городской суд, местный житель был признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

Судом установлено, что в один из мартовских дней в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее бывший муж распивает в квартире спиртное и не дает спать их детям.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы, появлению которого нетрезвый мужчина оказался не рад. В связи с этим он толкнул одного из патрульных, отчего тот упал и ударился о дверной косяк.

Сам мужчина свою вину в итоге так и не признал. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор в законную силу не вступил.