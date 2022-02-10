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Происшествия10 февраля 2022 13:10

Житель Александрова ради выпивки шесть раз нарушил запрет на выход из дома по ночам

Мужчина находится под административным надзором, но постоянно его нарушает
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Александровского района возбудили на 32-летнего местного жителя уголовное дело по факту уклонения от административного надзора и несоблюдение установленных судом ограничений.

Как следует из материалов дела, молодой мужчина недавно освободился из мест заключения, и ему был установлен административный надзор, которые подразумевает нахождение под чутким присмотром полицейских. Парню установили некоторые ограничения, в том числе запрет покидать дом по ночам.

Однако бывший заключенный пристрастился к алкоголю, и постоянно нарушал установленный запрет — полицейские не могли застать его дома, так что в итоге с октября по декабрь прошлого года на мужчину шесть раз писали протоколы за несоблюдение установленных ограничений.

В итоге дело завершилось возбуждением уголовного дела, сам парень после очередного задержания свою вину признал. Теперь он имеет все шансы снова оказаться за решеткой максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает 1 год лишения свободы.